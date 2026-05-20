قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى الطوارئ الجامعي بسوهاج يخطف إشادة الاعتماد والرقابة الصحية

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مستشفيات جامعة سوهاج، إشادات واسعة من وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR”، عقب انتهاء الزيارة الفنية لمستشفى الطوارئ الجامعي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، ضمن الاستعدادات الجارية للحصول على الاعتماد الرسمي وفق معايير الجودة الوطنية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الزيارة تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن مستشفى الطوارئ أصبح واحداً من النماذج الطبية الرائدة في صعيد مصر، بفضل ما يمتلكه من كوادر طبية وتمريضية وإدارية متميزة، إلى جانب التجهيزات الحديثة والبنية التحتية المتطورة.

مستشفيات سوهاج الجامعية

وأوضح أن الجامعة تواصل العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمترددين على المستشفى، موجهاً الشكر لجميع الفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء.

وشملت زيارة وفد الهيئة مراجعة شاملة للسياسات والوثائق الخاصة بالمستشفى، بالإضافة إلى جولات ميدانية داخل الأقسام المختلفة لتقييم مستوى الجاهزية، والتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة داخل منظومة العمل الطبي والإداري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الزيارة هدفت أيضاً إلى تقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال متطلبات الاعتماد، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تطبيق معايير الجودة، مشيراً إلى أن التنسيق بين الإدارات المختلفة كان له دور كبير في نجاح الزيارة وتحقيق نتائج إيجابية.

وفي السياق نفسه، استعرضت إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمستشفى خطة العمل التي تُنفذ تحت شعار “خطوات نحو الاعتماد”، والتي تستهدف نشر ثقافة الجودة بين العاملين، وتطبيق المعايير الوطنية بصورة دقيقة داخل جميع الأقسام.

وأشاد وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها مستشفى الطوارئ الجامعي، وبمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي سوهاج ومحافظات الصعيد، مؤكدين أن المستشفى يمتلك مقومات قوية تجعله نموذجاً متميزاً داخل منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج مستشفيات سوهاج الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

ساعة الحظ

“ساعة حظ” تواصل بروفاتها النهائية استعدادًا لعرض غنائي على مسرح أوبرا ملك خلال عيد الأضحى

محمد عبد الوهاب

الأوبرا تحيى ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير

ياسمين صبري

بفستان أسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد