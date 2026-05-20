مستشفى الطوارئ الجامعي بسوهاج يخطف إشادة الاعتماد والرقابة الصحية

شهدت مستشفيات جامعة سوهاج، إشادات واسعة من وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR”، عقب انتهاء الزيارة الفنية لمستشفى الطوارئ الجامعي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، ضمن الاستعدادات الجارية للحصول على الاعتماد الرسمي وفق معايير الجودة الوطنية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الزيارة تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن مستشفى الطوارئ أصبح واحداً من النماذج الطبية الرائدة في صعيد مصر، بفضل ما يمتلكه من كوادر طبية وتمريضية وإدارية متميزة، إلى جانب التجهيزات الحديثة والبنية التحتية المتطورة.

وأوضح أن الجامعة تواصل العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمترددين على المستشفى، موجهاً الشكر لجميع الفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء.

وشملت زيارة وفد الهيئة مراجعة شاملة للسياسات والوثائق الخاصة بالمستشفى، بالإضافة إلى جولات ميدانية داخل الأقسام المختلفة لتقييم مستوى الجاهزية، والتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة داخل منظومة العمل الطبي والإداري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الزيارة هدفت أيضاً إلى تقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال متطلبات الاعتماد، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تطبيق معايير الجودة، مشيراً إلى أن التنسيق بين الإدارات المختلفة كان له دور كبير في نجاح الزيارة وتحقيق نتائج إيجابية.

وفي السياق نفسه، استعرضت إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمستشفى خطة العمل التي تُنفذ تحت شعار “خطوات نحو الاعتماد”، والتي تستهدف نشر ثقافة الجودة بين العاملين، وتطبيق المعايير الوطنية بصورة دقيقة داخل جميع الأقسام.

وأشاد وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها مستشفى الطوارئ الجامعي، وبمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي سوهاج ومحافظات الصعيد، مؤكدين أن المستشفى يمتلك مقومات قوية تجعله نموذجاً متميزاً داخل منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.