هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور أمام البحر.. شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها وجمهورها ، صورا لها من أحدث ظهور خلال استمتاعها بإجازة الصيف على هامش حضورها مهرجان كان السينمائي.

ونشرت هيفاء وهبي، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر مرتدية ملابس صيفية وارتدت فستاناً باللون الأبيض ووضعت مكياجاً هادئاً يبرز ملامحها .

وعلقت هيفاء على الصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "أعتقد أن مهرجان كان يحبني".

وتستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج" ضمن ألبومها الغنائى الجديد ،الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما.