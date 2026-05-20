وزير الشباب يستقبل البطل المصري المشارك في سباق ماراثون الرمال بالمغرب

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، البطل المصري أيمن نصار، لتكريمه بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في واحد من أصعب سباقات التحمل في العالم، وهو "ماراثون الرمال" (Marathon des Sables) الذي أقيم في المملكة المغربية.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بالعزيمة والإصرار اللذين أظهرهما البطل المصري خلال مشاركته في السباق، مؤكدًا أن ما حققه يمثل نموذجًا ملهمًا للشباب المصري وقدرة أبناء الوطن على خوض أصعب التحديات الرياضية العالمية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.



وأكد الوزير أن الدولة المصرية، في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية، تولي اهتمامًا واسعًا بتشجيع الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب والمسابقات، بما في ذلك رياضات التحمل والمغامرات، لما لها من دور مهم في تعزيز قيم الإرادة والانضباط وتحدي الذات.

والجدير بالذكر أن سباق ماراثون الرمال من أشهر وأصعب سباقات الجري في العالم، ويقام سنويًا في الصحراء المغربية منذ عام 1986، ويتضمن قطع مسافة تصل إلى نحو 250 إلى 270 كيلومترًا على مدار ست مراحل خلال سبعة أيام، في ظل ظروف مناخية وتضاريس شديدة القسوة. ويلتزم المشاركون بالاعتماد الكامل على أنفسهم طوال فترة السباق.