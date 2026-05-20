«الصناعة بالنواب» تطالب بعرض استثماري موحد لجذب المستثمرين للصعيد

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء الموافق 2026/5/20، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ستة طلبات إحاطة في الشأن الصناعي، تتمحور في مجملها حول تنمية القطاع الصناعي بمحافظات الصعيد، وذلك على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية عقدتها اللجنة عقب انتهاء الجلسة العامة.

وفي مستهل الاجتماعات، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن تنمية الصعيد صناعيًا تمثل أولوية قصوى للجنة في دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارتي الاستثمار والتنمية المحلية، لتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، بما يضمن توافر الأيدي العاملة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لزيادة الإنتاجية والتصدير.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس اللجنة وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار عرض استثماري موحد يُبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الصعيد ويقدمها للمستثمرين في صورة متكاملة، مؤكدًا أن العديد من المبادرات والمشروعات القائمة بمحافظات الصعيد متفرقة وغير مجمعة في رؤية واحدة، مما يصعب على المستثمر المحلي والأجنبي الاطلاع عليها واتخاذ قراره الاستثماري، مشيرًا إلى أن جمع هذه الفرص في عرض موحد سيسهم في جذب استثمارات نوعية لمحافظات الصعيد.

وفيما يخص ملف البنية التحتية للمناطق الصناعية بالصعيد، شدد شلبي على ضرورة توفير التمويل اللازم لإتمام أعمال الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، نظرًا لما يمثله التأخير من تداعيات سلبية على الاستثمار الصناعي والبيئة بالمنطقة.

وأكد رئيس اللجنة أهمية إنشاء منطقة صناعية متكاملة لخدمة محافظة البحر الأحمر، ترتكز على استغلال القيمة التنافسية للخامات الطبيعية المتوفرة بكثرة في المنطقة، لاسيما الفوسفات والجرانيت، بما يسهم في تعظيم قيمتها الاقتصادية بدلًا من تصديرها كمواد خام.

كما ثمّن المهندس أحمد بهاء شلبي موقف الحكومة في توفير أرض بديلة لإقامة مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج، باعتباره أحد المشروعات الصناعية المهمة التي تعيد الحياة لإحدى أهم القلاع الصناعية في صعيد مصر، مؤكدًا أهمية الإسراع في تشغيل المصنع لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة للمحافظة وأهلها.

وفي إطار الاستراتيجية الصناعية المحدثة، أكد رئيس اللجنة أن الاستراتيجية باتت تواكب المستجدات الحديثة، لاسيما في ظل تصاعد الأزمات العالمية المؤثرة على الاقتصاد، كأزمات الطاقة واضطراب الإمدادات. ودعا شلبي الحكومة إلى البناء على هذا التطور عبر سرعة تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين للدخول في استثمارات الطاقة البديلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بقطاع الصعيد والاستثمار الأمثل في القيمة التنافسية الصناعية لمحافظاته.