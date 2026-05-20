قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اطلع يا ولدي.. صرخات أب تهز القلوب أثناء البحث عن نجله الغريق بسوهاج
سموحة يُفسد فرحة بيراميدز ويتعادل في نهاية الشوط الأول
طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول
انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف
من 8 مساء الخميس إلى 2 صباح الجمعة.. غلق كوبري قصر النيل للقادم من ميدان الجيزة
بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو
بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم
حكم صيام يوم عرفة وفضله للحاج وغير الحاج
زلاكة يفتتح التهديف لبيراميدز أمام سموحة
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة قائد اللواء 401 الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان
مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم اعتزاله.. نوير يقترب من العودة للمونديال| تفاصيل

مانويل نوير
مانويل نوير
قسم الرياضة

بات مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، قريبًا من العودة إلى صفوف منتخب ألمانيا للمشاركة في كأس العالم 2026، رغم إعلانه الاعتزال الدولي عقب بطولة أمم أوروبا 2024، في خطوة قد تُشعل جدلًا واسعًا داخل الكرة الألمانية.

مانويل نوير، الذي أكمل عامه الأربعين في مارس الماضي، يتوقع أن يكون ضمن قائمة المدرب يوليان ناجلسمان، النهائية المكونة من 26 لاعبًا، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ليقترب من تسجيل ظهور خامس في كأس العالم بعد نسخ 2010 و2014 و2018 و2022، وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية.

مانويل نوير

وشكل اسم نوير أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل في ألمانيا خلال الأشهر الماضية، خاصة بعدما نفى أكثر من مرة إمكانية التراجع عن قرار الاعتزال، مؤكدًا دعمه للحارس أوليفر باومان، الذي تولى حراسة مرمى المنتخب بعد رحيله الدولي.

وفي حال مشاركته بالمونديال، سيصبح نوير أكبر لاعب يمثل ألمانيا في بطولة كبرى، متجاوزًا الرقم القياسي الذي ظل بحوزة لوتار ماتيوس، منذ بطولة أوروبا 2000.

ويمتلك حارس بايرن ميونخ سجلًا حافلًا مع المنتخب الألماني، إذ خاض 124 مباراة دولية، وقاد بلاده للتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل، كما حافظ على نظافة شباكه في النهائي أمام الأرجنتين.

ورغم تقدمه في العمر، قدّم نوير موسمًا قويًا مع بايرن ميونخ، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني، إلى جانب بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أعاد النقاش حول إمكانية عودته إلى المنتخب قبل البطولة العالمية.

لكن القرار لا يخلو من المخاطر بالنسبة إلى ناجلسمان، خاصة أن باومان كان قد فرض نفسه كخيار أول بعد اعتزال نوير، مستفيدًا من إصابات مارك أندريه تير شتيجن، وتراجع مستوى ألكسندر نوبل.

وتشير تقارير إعلامية ألمانية إلى أن عودة نوير قد تدفع باومان إلى مقاعد البدلاء، رغم المستويات المستقرة التي قدمها خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار انقسامًا جماهيريًا واسعًا حول القرار.

كما تخشى الجماهير الألمانية من تأثير الإصابات العضلية المتكررة التي عانى منها نوير في المواسم الأخيرة، خصوصًا مع ضغط المباريات خلال كأس العالم، الأمر الذي قد يضع المنتخب في موقف معقد إذا تعرض الحارس المخضرم لأي انتكاسة بدنية أثناء البطولة.

نوير للمونديال مانويل نوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

تعاون جديد بين جامعة طنطا ومؤسسة بنك مصر لدعم الخدمات الطبية | صور

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية لقرية إبيج في كفر الزيات

بالصور

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

تمنع تحويل الأورام لسرطان وتقهر أشهر الأمراض.. اكتشف فوائد فاكهة خارقة

السرطان
السرطان
السرطان

موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد