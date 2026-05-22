ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيح .. طرد الميكروبات والمواد الضارة الأبرز

يعد الشيح من أشهر الأعشاب التي يتم استخدامها لطرد الميكروبات والمواد الضارة سواء من الجسم أو المنزل ولكن بجانب هذه الميزة يمتلك عدد كبير من الفوائد الأخرى.

ووفقا لموقع tuasaude نكشف لكم أهم فوائد الشيح للصحة والجسم.

دعم الوظائف الإدراكية وصحة الدماغ

من أهم فوائد الشيح قدرته على التأثير على مستقبلات النيكوتين والمسكارين، مما يُحسّن التواصل بين خلايا الدماغ ويدعم الوظائف الإدراكية. كما قد يُساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب عن طريق تحفيز إفراز السيروتونين والدوبامين والنورأدرينالين، وهي نواقل عصبية تُعزز الشعور بالراحة.

قد يكون للاستخدام المتحكم فيه تأثيرات وقائية عصبية ضد تلف الدماغ الناجم عن نقص التروية وإعادة التروية، ولكن الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى نوبات صرع وهذيان وهلوسة.

2. تعزيز التئام الجروح

من الفوائد المهمة الأخرى للشيح استخدامه في الكريمات المُخصصة للعناية بالجروح. يحتوي مستخلص الشيح على مركبات حيوية نشطة مثل الكاريوفيلين والكافور، التي تُحسّن الدورة الدموية وتُسرّع من تجديد خلايا الجلد.

كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف الألم وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

تخفيف آلام العضلات وتيبس المفاصل

من بين الفوائد المعروفة لنبات الشيح خصائصه المضادة للالتهابات. يحتوي الشيح على مركبات أيضية ثانوية مثل الفلافونويدات والتربينات النصفية، والتي قد تساعد في تخفيف الالتهاب والألم والتيبس المرتبط بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يُفيد الشيح عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز اللعاب والعصارات المعدية والصفراء، مما يُساعد على تحسين الشهية ووظائف الجهاز الهضمي كما يُمكن أن يُقلل من غازات الأمعاء ويُخفف آلام المعدة وتقلصات الدورة الشهرية وأعراض التهاب المعدة، وذلك بفضل مركباته المُرّة وزيوته العطرية التي تُعزز إفراز الصفراء.

مكافحة الطفيليات والفطريات والبكتيريا

تُعدّ الزيوت العطرية من أبرز فوائد الشيح، إذ تحتوي على مركبات مثل الثوجون، والسينول، والكامفين، واللينالول، والبورنيول وتتميز هذه المركبات بخصائص مضادة للطفيليات والفطريات والبكتيريا، مما يجعل الشيح مفيدًا في علاج العدوى.

تنظيم نسبة السكر في الدم

قد تشمل فوائد الشيح أيضاً المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم ويرتبط هذا التأثير بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة الأخرى، التي يمكن أن تحسن حساسية الأنسولين وتدعم استقلاب الجلوكوز.

دعم وظائف الكبد

يُفيد نبات الشيح الكبد بفضل مركباته المضادة للأكسدة، مثل الأحماض الفينولية والفلافونويدات والتانينات وقد تُساعد هذه المركبات في حماية وظائف الكبد وتقليل خطر التلف الناتج عن حالات مثل التهاب الكبد.

تقوية جهاز المناعة

من الفوائد البارزة الأخرى لنبات الشيح قدرته على تقوية جهاز المناعة و إذ قد تعزز مركبات مثل السكريات المتعددة والأرتيميسينين نشاط الجهاز المناعي وتحفز أعضاءً مثل الطحال، مما يدعم دفاعات الجسم الطبيعية.