نجل محمد صبري: سعيد بإطلاق اسم والدي على الدوري والزمالك استحق اللقب

أعرب علي محمد صبري نجل الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بتتويج الزمالك بلقب الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق استحق البطولة بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طوال الموسم رغم الأزمات التي مر بها النادي.

وقال علي محمد صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: “الحمد لله على التتويج بالدوري، وسعيد جدًا أن يُطلق عليه اسم دوري محمد صبري”،.

وأضاف: “الفريق يستحق التتويج بالدوري، وهي بطولة جاءت تتويجًا لجهد كبير في ظل الأزمات التي يمر بها النادي”.