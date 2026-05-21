في اليوم العالمي للشاي … 5 آثار جانبية لكثرة شرب الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية، لكنه ينطوي أيضاً على بعض المخاطر. فقد ذكر موقع Verywell Health أن لهذا المشروب آثاراً جانبية ينبغي على الجميع معرفتها بمناسبة الأحتفال باليوم العالمي للشاي.

أضرار الشاي الأخضر

-اضطراب في الجهاز الهضمي

بحسب المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة ، يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين (حوالي 22-40 ملغ لكل كوب 240 مل). وقد يؤدي الإفراط في تناوله أو الحساسية تجاهه إلى الغثيان، وآلام المعدة، وحرقة المعدة، أو الإسهال.

في التركيزات العالية، يمكن أن تهيج هذه البوليفينولات بطانة المعدة وتزيد من الحموضة، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

يستطيع معظم الأشخاص شرب الشاي الأخضر بأمان دون التعرض لأي آثار جانبية. مع ذلك، قد يؤدي تناول مكملات مستخلص الشاي الأخضر إلى:

اضطراب في المعدة

غثيان

إمساك

ضغط دم مرتفع

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يُعدّ الشاي الأخضر آمناً عند تناوله بكميات معتدلة. مع ذلك، ونظراً لاحتوائه على الكافيين، فإن الإفراط في تناوله قد يُسبب آثاراً جانبية.

قد يؤدي تناول أكثر من 400 ملليغرام من الكافيين يومياً إلى:

ارتفاع ضغط الدم

الصداع

قلق

أرق



-مشاكل النوم

تشير مجلة علم الأدوية النفسية إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يؤثر على جودة النوم. لذا يُنصح بتجنب الشاي الأخضر قبل النوم.

الإفراط في تناول الكافيين خلال النهار قد يسبب القلق، مما قد يؤدي أيضاً إلى اضطراب النوم.

يُنصح بعدم شرب الشاي الأخضر قبل 4-6 ساعات من النوم لإعطاء الجسم الوقت الكافي للتخلص من معظم الكافيين.

-انخفاض امتصاص الحديد:

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية تُسمى الكاتيكينات، والتي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة قوية. ورغم فوائدها الصحية العديدة، إلا أنها قد تُعيق قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الطعام.

ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد.

يُعد شرب الشاي الأخضر بكميات صغيرة أو تناوله بين الوجبات آمناً بشكل عام.

-مشاكل الكبد

يمكن أن يتسبب مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) النشط بجرعات كبيرة في حدوث إجهاد تأكسدي في خلايا الكبد.

يرتبط تلف الكبد في أغلب الأحيان بتناول حوالي 800 ملغ من مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) يوميًا. ولذلك، يُعدّ تناول الشاي الأخضر بانتظام (2-3 أكواب يوميًا) آمنًا لمعظم الأشخاص، إذ يحتوي الكوب الواحد على حوالي 50-100 ملغ فقط من مركب EGCG.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الموجودة مسبقاً معرضون لخطر أكبر.

كمية الشاي الأخضر التي يجب شربها يومياً



يستطيع معظم البالغين الأصحاء شرب الشاي الأخضر يومياً بأمان دون آثار جانبية. ينبغي الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى 400 ملليغرام يومياً. يحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر على ما يقارب 22-40 ملليغرام.

ينبغي عليك الحد من استهلاك الشاي إذا كنت تتناول أدوية لأمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو أمراض الكبد، أو القلق، أو الاكتئاب، أو هشاشة العظام. وذلك لأن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات قد تتداخل مع تأثير هذه الأدوية.

