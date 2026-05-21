بيتكوين ترتفع بدعم من نتائج إنفيديا وتراجع مخاوف الشرق الأوسط

ارتفعت بيتكوين بشكل طفيف قرب مستوى 78000 دولار اليوم الخميس، بعدما عززت نتائج شركة إنفيديا الإيجابية التفاؤل المرتبط بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في حين ساهم تراجع المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط في دعم الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 77651.4 دولار، بعدما سجلت أعلى مستوى لها خلال الساعات الـ24 الماضية عند 78165.2 دولار؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وكانت بيتكوين قد عوضت جزءًا من خسائرها في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي على الأصول الرقمية.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق قد يخفف التوترات حول مضيق هرمز ويقلل المخاوف المتعلقة باضطرابات إمدادات الطاقة.

وقال ترامب إنه مستعد للانتظار “عدة أيام” من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وأعلنت إيران يوم الخميس أنها تراجع أحدث المواقف الأمريكية المتعلقة بإنهاء الحرب.

وفي الوقت نفسه، أعادت الإيرادات الفصلية الأقوى من المتوقع والتوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا إشعال الحماس تجاه الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأسواق التكنولوجيا عالميًا.

وأعلنت الشركة تحقيق إيرادات فصلية بلغت 81.6 مليار دولار، كما توقعت إيرادات للربع الثاني بنحو 91 مليار دولار، ما ساهم في دعم الأسهم العالمية والعملات المشفرة على حد سواء.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بقوة عقب النتائج، مع قيادة أسهم أشباه الموصلات للمكاسب في مختلف أنحاء المنطقة.

وامتد التحسن العام في معنويات الأسواق إلى سوق العملات المشفرة، حيث أصبح المتداولون يتابعون بشكل متزايد تحركات أسهم التكنولوجيا والموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، ظلت مكاسب بيتكوين محدودة نسبيًا، مع استمرار حذر المستثمرين بسبب ارتفاع عوائد السندات وعدم اليقين بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أبريل أن صناع السياسة لا يزالون قلقين بشأن استمرار التضخم، ما أبقى التوقعات قائمة بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لاحقًا هذا العام.

كما تلقت معنويات سوق العملات المشفرة دعمًا إضافيًا بعدما نشرت شركة سبيس إكس امس الأربعاء نشرة الطرح العام الأولي المنتظرة منذ فترة طويلة، كاشفة رسميًا عن خطط لما قد يصبح أكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم.

ووفقًا لنشرة الطرح، كانت الشركة تمتلك 18712 وحدة بيتكوين حتى 31 مارس، ما عزز التوقعات باستمرار تبني المؤسسات للأصول الرقمية.

وظلت معظم العملات المشفرة البديلة محدودة الحركة يوم الخميس؛ وتراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.2% إلى 2128.92 دولار.

فيما استقرت إكس آر بي، ثالث أكبر عملة مشفرة، عند 1.37 دولار؛ وارتفعت سولانا بنسبة 1.6%، بينما تراجعت كاردانو وبوليجون بنسبة 0.5% لكل منهما، ومن بين العملات الساخرة، ارتفعت دوجكوين بنسبة 1.4%.