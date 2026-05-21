محافظ البحر الأحمر يعلن بدء الصرف الصحي بالكوثر وإحلال شبكة الشيراتون

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية والتنموية، معلنًا بدء أعمال مد شبكة الصرف الصحي بمنطقة الكوثر، إلى جانب تنفيذ خطة الإحلال والتجديد الشاملة لشبكات المرافق بمنطقة الشيراتون، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة الغردقة.

وشهد الاجتماع حضور اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، واللواء مهندس بهاء عبد المنعم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والمهندس أحمد الباقوري، مدير الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد نصر نبيه، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ممثلي المرور والكهرباء وشركة “طاقة غاز” وعدد من القيادات التنفيذية والاستشاريين.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، أن الهدف الرئيسي يتمثل في وضع مسارات واضحة ومحددة لجميع شبكات المرافق الجاري تنفيذها، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها شركات المياه والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، لتفادي أي تعارض بين الأعمال وضمان سرعة التنفيذ دون إهدار للمال العام.

وشدد “البرقي” على ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة لكل جهة، مع مراجعة دقيقة لمسارات الحفر والمرافق قبل بدء التنفيذ، بما يضمن عدم تكرار أعمال الحفر أو تعطيل المشروعات الخدمية الأخرى.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات حيوية، أبرزها إعطاء إشارة البدء الفعلية لمد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الكوثر وفق الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب متابعة خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي القديمة بمنطقة الشيراتون لاستيعاب التوسعات العمرانية والسياحية المتزايدة.

كما تمت مراجعة منظومة تشغيل عربات الكاسح وآليات توزيعها لتلبية احتياجات المناطق غير المخدومة بصورة مؤقتة وسريعة، لحين الانتهاء من أعمال الشبكات الجديدة.

ووجّه محافظ البحر الأحمر الشركات المنفذة بسرعة تجهيز جميع التوريدات والمعدات المطلوبة قبل بدء أعمال الحفر، لتقليل مدة التنفيذ والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا للبدء الفوري في أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله، حفاظًا على السيولة المرورية وعدم التأثير على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور وليد البرقي تكليفات مباشرة لرئيس حي جنوب الغردقة بمتابعة الأعمال ميدانيًا على مدار الساعة، مع إعداد تقارير دورية بمعدلات التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تتسبب في تأخير إعادة رصف الشوارع أو تعطل الحركة العامة عقب انتهاء أعمال المرافق.

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لدعم مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات المرافق، بما يتواكب مع الطفرة العمرانية والسياحية التي تشهدها مدينة الغردقة خلال السنوات الأخيرة.