الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق المؤتمر الـ27 للجمعية المصرية للثلاسيميا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الصحي والوقاية من الأمراض الوراثية، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع والعشرين للجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا)، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

نسبة حاملي المرض بين 5.5% و9.5%

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة للحد من انتشار الأمراض الوراثية، مشيرًا إلى أن مرضى الثلاسيميا يشكلون النسبة الأكبر بين مرضى أمراض الدم في مصر، حيث تتراوح نسبة حاملي المرض بين 5.5% و9.5%، مع تسجيل نحو ألف حالة إصابة جديدة سنويًا لكل 1.5 مليون مولود.

وأوضح عبدالغفار أن المؤتمر يأتي تحت الرئاسة الشرفية للأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، مشددًا على أن الوزارة تولي أولوية قصوى لمحور التوعية وبناء قدرات الكوادر الطبية لضمان التشخيص المبكر وتقديم الدعم الصحي والنفسي المتكامل للمرضى وذويهم، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للفئات الأكثر عرضة وللمقبلين على الزواج ضمن المشروع القومي للفحص قبل الزواج.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة آمال البشلاوي، رئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط، مسيرة الجمعية منذ تأسيسها عام 1990 بمستشفى أبو الريش وحصولها على العضوية الدولية عام 1992، مؤكدة عمق الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني التي أثمرت إنجازات تشريعية مهمة، أبرزها القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1999 بتخصيص نسبة 5% من الوظائف لمرضى الثلاسيميا والأمراض المزمنة.

وأشارت البشلاوي إلى التعاون المثمر في توفير العلاجات الحيوية ومذيلات الحديد، وتدشين مركز متخصص لتشخيص المرض في الأجنة، بالإضافة إلى إنشاء مركز زراعة الخلايا الجذعية بمستشفى الأطفال الجامعي بالتعاون مع مراكز عالمية متخصصة في إيطاليا وفرنسا.

وأعربت عن تقديرها للرعاية المستمرة من وزارة الصحة والسكان وللجهود المشتركة مع العلماء العرب والدوليين وشركاء القطاع الدوائي، مؤكدة تطلع الجميع في المرحلة المقبلة إلى توسيع الكشف المبكر عن حاملي المرض على المستوى الوطني، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم لضمان استدامة توفير الدم للمرضى، بما يسهم في رفع جودة حياتهم.

