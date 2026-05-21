في ماسبيرو.. وفد الشباب العربي الإفريقي يشيد بتواصل مصر مع دول القارة

كشفت النائبة ضحي عاصي، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، تفاصيل زيارة وفد مجلس الشباب العربي الإفريقي لمقر ماسبيرو، قائلة: “كنا معنيين بأنهم خاصة يزورون الإذاعات الموجهة، وتعرفهم مصر أنهم مهتمين بهذا البعد الإفريقي والعربي”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “مصر لديها منذ قديم الأزل إذاعة صوت العرب من القاهرة، ولكن الإذاعات الموجهة التي بها برامج باللغات المختلفة، منها لغات أوغندا، وكانت بالنسبة لهم مفاجأة أن حضارة مصر مهتمة على جميع المستويات أن يكون لها تواصل مع الأخر، تحديدا إفريقيا”.

وتابعت: “الزيارة كانت مثمرة جدا وعلى هامش الزيارة التي كانت أصل الزيارة للإذاعات الموجهة ودخلنا وشوفنا وكان معنا مذيعين يتحدثون بلغات يتحدثون بها فى إفريقيا”.