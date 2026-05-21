مصر تستضيف الاجتماع الوزاري لآلية دول جوار ليبيا.. التفاصيل

قالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من العاصمة الجديدة، إن مصر تستضيف اليوم، الخميس، اجتماعًا وزاريًا مهمًا لآلية دول جوار ليبيا، ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التنسيق الإقليمي، والتباحث والتشاور المستمر بشأن مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك بمشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس.

تنسيق مواقف دول الجوار المباشر

وأضافت “سليم”، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الآلية ترتكز على محددات رئيسية، تبدأ بتنسيق مواقف دول الجوار المباشر من خلال اجتماعات دورية لوزراء خارجية الدول الثلاث، وذلك من أجل الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

وأوضحت أن ذلك يشمل أيضًا تعزيز التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، وحثها على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية، إلى جانب التواصل المستمر ودعم الجهود الأممية في ليبيا.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يصدر بيان مشترك يحدد الموقف الثلاثي تجاه مستجدات الأزمة، كما تركز هذه الآلية على أن المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثل البوصلة الأساسية لعمل آلية التشاور الثلاثي.

وأكدت أنه بالحديث عن الموقف المصري، فهو موقف ثابت تجاه الأزمة الليبية، ويتمثل في ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها وسلامتها، وأن أمن ليبيا يُعد امتدادًا أصيلًا للأمن القومي المصري، وكذلك للأمن القومي العربي.

وأفادت بأن مصر تدفع باتجاه توحيد المؤسسات الليبية، وإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلًا عن التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما يجري التوافق بشأنه خلال المشاورات بين وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس.