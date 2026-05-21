إشارات إيجابية.. روبيو يعلق على تطورات الوساطة الباكستانية في حرب إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "سيتوجه الباكستانيون إلى إيران اليوم، فلنرَ إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، فهناك بعض المؤشرات الإيجابية".

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى المفاوضات مع إيران، قائلاً: "إن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمراً مستحيلاً".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وسنناقش مسألة نشر القوات في الاجتماع القادم".

وفي سياق منفصل، كشفت وكالة إنترفاكس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج بحثا الملف الإيراني ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.

وأشارت إنترفاكس، إلى أن بوتين عرض على الرئيس الصيني فكرة نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصَّب في روسيا.

يذكر أن بوتين زار بكين، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وبحث عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية على رأسها الحرب ضد إيران.