اللواء محمد عبد المنعم: مواقف الخليج والملف النووي وراء تأجيل أي ضربة عسكرية لإيران

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مواقف دول الخليج من التصعيد مع إيران لعبت دورًا مهمًا في تقليل فرص الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، معتبرًا أن حرصها على عدم الانخراط في الحرب ورفضها استخدام أراضيها عسكريًا ساهم في تهدئة الموقف.

وقال محمد عبد المنعم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأزمة الحالية تدور بشكل أساسي حول الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى امتلاك طهران كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية رفع نسب التخصيب في وقت قصير.

المسار التفاوضي

وأضاف أن التعقيدات المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب التحركات الإقليمية والدولية، تفسر تأجيل أي خيار عسكري، مقابل استمرار المسار التفاوضي ومحاولات التوصل إلى تسوية تضمن الحد من التوتر.