هشام نصر: المنافسة القوية تصب في مصلحة الكرة المصرية

أكد هشام نصر أن نادي الزمالك يستحق الإشادة بعد النجاحات التي حققها رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة دعم الأندية الجماهيرية من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت ماكس”، إنه يستلهم مقولة للرئيس بشأن المنافسة، موضحًا: “لما أكون راكب عربية على قدي واللي جنبي راكب مرسيدس ولما أسبقه ميقوليش برافو، أنا كنت مستني يتقال لنادي الزمالك برافو”.

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن النادي نجح في تحقيق لقب الدوري المصري رغم ما وصفه بأصعب الظروف التي مرت في تاريخ القلعة البيضاء، مؤكدًا أن وجود أكثر من فريق ينافس على البطولات سيصب في صالح الكرة المصرية بشكل عام.

ووجه هشام نصر رسالة إلى الدولة المصرية، قائلًا إن الجماهير شاهدت حجم المنافسة والدعم الجماهيري الكبير، وهو ما يتطلب وجود نظرة أكبر للأندية الجماهيرية من أجل تطوير منظومة كرة القدم.

وعن أزمة القيد، شدد نائب رئيس الزمالك على أن إدارة النادي تعمل بقوة لحل الملف، موضحًا: “قريبًا الأفعال هي اللي هتتكلم”، مشيرًا إلى أن الزمالك لن يفرط في فرصة العودة إلى دوري أبطال إفريقيا بعد سنوات من الغياب.

كما دعا هشام نصر جماهير الزمالك ورموز النادي إلى التكاتف خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تطبيق نادي الزمالك سيكون عنصرًا مهمًا في دعم النادي والمساهمة في حل العديد من الأزمات المالية والإدارية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الإدارة تبذل جهودًا مكثفة للحصول على الرخصة الإفريقية، مع وجود احتمالية لمد فترة التقديم، مشددًا على أن النادي يسعى لإنهاء جميع الملفات العالقة في أسرع وقت ممكن.