بسبب استفزازات أوكرانية.. بوتين يلوّح بالرد العسكري ويحذر كييف

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري؛ بعدما تحدثت تقارير إعلامية؛ بعدما تحدثت تقارير إعلامية روسية عن «إصدار أوامر بالرد الحاسم» على ما وصفه الكرملين بـ«الاستفزازات الأوكرانية»، في تطور يعكس استمرار التوترات الحادة بين موسكو وكييف، وسط تعثر جهود التسوية الدولية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية وتقارير دولية، أكد بوتين أن بلاده ستتعامل بقوة مع أي هجمات أو تحركات تعتبرها موسكو تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، مشددًا على أن الجيش الروسي يمتلك «الجاهزية الكاملة» لتنفيذ عمليات ردع واسعة؛ إذا اقتضت الظروف الميدانية ذلك.

وجاءت تصريحات بوتين، في سياق تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع استمرار الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مناطق حدودية ومنشآت استراتيجية، وهو ما دفع القيادة الروسية إلى رفع مستوى التأهب العسكري خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت تقارير إلى أن موسكو حذرت- في وقت سابق- من أي محاولات أوكرانية لاستهداف فعاليات “عيد النصر” أو البنية التحتية الحيوية داخل الأراضي الروسية.

وفي خطاب حمل لهجة حادة، قال بوتين: إن الرد الروسي على أي «استفزازات» سيكون «صارمًا ومباشرًا»، معتبرًا أن كييف تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة عبر تكثيف الهجمات داخل العمق الروسي.

وألمح إلى أن استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا؛ يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد الحرب.

وفي المقابل، واصلت أوكرانيا اتهام روسيا بتكثيف العمليات العسكرية والهجمات الجوية على المدن الأوكرانية، مؤكدة أن قواتها ستواصل الدفاع عن أراضيها واستهداف المواقع العسكرية الروسية التي تشارك في الحرب.

وتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية غربية جديدة تهدف إلى منع انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع في أوروبا الشرقية.

ويرى مراقبون أن التصريحات الروسية الأخيرة تعكس تمسك موسكو بخيار الضغط العسكري بالتوازي مع المسار السياسي، خصوصًا في ظل الجمود الذي يحيط بمفاوضات وقف إطلاق النار.

كما يعتبر محللون أن التصعيد الإعلامي والعسكري المتبادل؛ يرفع احتمالات اتساع رقعة المواجهة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع استمرار الدعم الغربي لكييف والعقوبات المفروضة على روسيا.

وتأتي هذه التطورات؛ بينما تؤكد عدة أطراف دولية- بينها الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية- ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات الحرب على الأمن والاستقرار العالميين.