منى زكي بفستان غير تقليدي في العرض الخاص لـ 7Dogs

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة منى زكي برفقة زوجها أحمد خلال حضورهما العرض الخاص لـ 7Dogs.

إطلالة منى زكي

خطفت منى زكي الأنظار في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و اتسم التصميم باللون الأسود المزين بنقوشات الورد المبهجة.

انتعلت منى زكي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت منى زكي بخصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان البينك.