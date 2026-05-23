مياه شمال سيناء تطلق حملة توعية لترشيد الاستهلاك خلال عيد الأضحى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، حملة توعية مكثفة لترشيد استهلاك المياه وحماية شبكات الصرف الصحي، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس، خالد العمري إبراهيم ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء أطلقت حملة توعوية موسعة ومكثفة بمختلف مدن ومراكز محافظة شمال سيناء، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه خلال فترة العيد.

وأضاف العمري، أن الحملة استهدفت محال الجزارة وأسواق بيع اللحوم، باعتبارها من أكثر المناطق التي تشهد كثافة واستخداماً خلال موسم الأضاحي، حيث قامت فرق التوعية بالمرور المباشر عليها، لتوضيح مخاطر التخلص الخاطئ من مخلفات الذبح داخل شبكات الصرف الصحي، لما يترتب عليه من انسدادات وطفح بالشبكات وتأثير سلبي على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار العمري إلي أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع درجة الجاهزية بجميع قطاعات التشغيل والصيانة والطوارئ، بالتوازي مع تكثيف الرسائل التوعوية التي تستهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع المياه والصرف الصحي، والحفاظ على المرافق الحيوية التي تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد العمري على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء الدهون أو مخلفات الأضاحي داخل المطابق أو خطوط الصرف، حفاظاً على استدامة الخدمة ومنع حدوث أية أعطال أو طفوحات خلال أيام العيد، بما يضمن استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالكفاءة المطلوبة.

وتواصل فرق التوعية بالشركة تنفيذ جولاتها الميدانية بكافة أنحاء شمال سيناء، في إطار رؤية تستهدف نشر ثقافة الوعي المائي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من أن الحفاظ على كل قطرة مياه وحماية شبكات الصرف مسؤولية وطنية مشتركة.