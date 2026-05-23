قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات
أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه
وصول المتهمين بالتعدي على طفل ووالده بباسوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه شمال سيناء تطلق حملة توعية لترشيد الاستهلاك خلال عيد الأضحى

مياه شمال سيناء
مياه شمال سيناء
أ ش أ

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، حملة توعية مكثفة لترشيد استهلاك المياه وحماية شبكات الصرف الصحي، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس، خالد العمري إبراهيم ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء أطلقت حملة توعوية موسعة ومكثفة بمختلف مدن ومراكز محافظة شمال سيناء، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه خلال فترة العيد.

وأضاف العمري، أن الحملة استهدفت محال الجزارة وأسواق بيع اللحوم، باعتبارها من أكثر المناطق التي تشهد كثافة واستخداماً خلال موسم الأضاحي، حيث قامت فرق التوعية بالمرور المباشر عليها، لتوضيح مخاطر التخلص الخاطئ من مخلفات الذبح داخل شبكات الصرف الصحي، لما يترتب عليه من انسدادات وطفح بالشبكات وتأثير سلبي على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار العمري إلي أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع درجة الجاهزية بجميع قطاعات التشغيل والصيانة والطوارئ، بالتوازي مع تكثيف الرسائل التوعوية التي تستهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع المياه والصرف الصحي، والحفاظ على المرافق الحيوية التي تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد العمري على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء الدهون أو مخلفات الأضاحي داخل المطابق أو خطوط الصرف، حفاظاً على استدامة الخدمة ومنع حدوث أية أعطال أو طفوحات خلال أيام العيد، بما يضمن استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالكفاءة المطلوبة.

وتواصل فرق التوعية بالشركة تنفيذ جولاتها الميدانية بكافة أنحاء شمال سيناء، في إطار رؤية تستهدف نشر ثقافة الوعي المائي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من أن الحفاظ على كل قطرة مياه وحماية شبكات الصرف مسؤولية وطنية مشتركة.

مياه شمال سيناء حملة توعية لترشيد الاستهلاك موسم الأضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تمنح 8 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة غير مصرفية

الصادرات الأرجنتينية

الأرجنتين تتجه لإلغاء ضرائب التصدير الصناعية تدريجيا بدءا من يوليو المقبل

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد