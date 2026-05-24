ضرب والدته وطردها من المنزل .. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لحيازته سلاح ناري و التعدي على والدته وطردها من المنزل بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل أسلحة نارية وبيضاء بالتعدى على والدته وطردها من المنزل بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العجوزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من نجلها الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات .

وتم ضبط المشكو فى حقه، وتم بإرشاده ضبط (فرد خرطوش، 2سلاح أبيض) الظاهرين بمقاطع الفيديو ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أنه من متعاطى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب بكافة أشكالها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا طبقا لقانون العقوبات على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.