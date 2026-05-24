«تطوير بلا تهجير» .. الحكومة تكشف تفاصيل خطة إحياء نزلة السمان بالشراكة مع الأهالي | فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف من خلال خطة تطوير منطقة نزلة السمان إحياء المنطقة سياحيًا وحضاريًا، مع الحفاظ الكامل على حقوق السكان وعدم إجبار أي مواطن على مغادرة منزله، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال لقائه بأهالي المنطقة.

المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة تُعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، لكنها تعاني من نقص واضح في الطاقة الفندقية، حيث يتراوح عدد الغرف المتاحة حاليًا بين 4 و5 آلاف غرفة فقط.

وأشار إلى أن بعض الأهالي يقدمون بالفعل خدمات إقامة للسائحين بنظام "البوتيك هوتيل"، وهو ما تسعى الدولة إلى تنظيمه وتطويره ضمن مخطط متكامل يواكب القيمة السياحية للمنطقة.

استقبال المزيد من الزوار

وأضاف أن خطة التطوير ستُنفذ بالتعاون الكامل مع سكان نزلة السمان، من خلال مساعدتهم على تطوير منازلهم ومنشآتهم وفق اشتراطات ومعايير جديدة تؤهلها لاستقبال المزيد من الزوار والسائحين.

وأوضح أن بعض المواطنين قد يكتفون بتحديث المباني القائمة، بينما قد يتجه آخرون لإعادة بناء منشآتهم بما يتناسب مع النشاط الفندقي والسياحي.

البازارات والمحلات التجارية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التطوير لن يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل سيمتد ليشمل البازارات والمحلات التجارية والخدمات المختلفة داخل المنطقة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة العائد الاقتصادي للأهالي.

منح تراخيص مؤقتة للراغبين

كما كشف عن وجود تنسيق بين محافظة الجيزة ووزارة السياحة لوضع ضوابط ومعايير محددة لمنح تراخيص مؤقتة للراغبين في تحويل منشآتهم إلى وحدات فندقية، وذلك لحين الانتهاء من المخطط العام واعتماد الإجراءات النهائية.

تحسين الأوضاع الاقتصادية

وشدد الحمصاني على أن الحكومة تراهن على الشراكة مع الأهالي لإنجاح مشروع تطوير نزلة السمان، بما يحقق التوازن بين تحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان وتعظيم الاستفادة السياحية من المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة، إحدى أهم الوجهات السياحية عالميًا.