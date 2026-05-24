أخبار الوادي الجديد: «التعليم» تعلن بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.. والتموين ترفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

«تعليم الوادي الجديد» يُعلن بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

أكد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، انتهاء أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2025 - 2026، بعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي وصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الانضباط والهدوء داخل اللجان.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها مدير المديرية بمدرسة الرسمية للغات بمدينة الخارجة، لمتابعة انتظام العمل بامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي، إلى جانب متابعة امتحانات المستوى الرفيع للمرحلة الابتدائية، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأشار الدكتور إبراهيم قناوي إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة منذ انطلاقها دون رصد أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، تابعت الامتحانات على مدار الساعة ولم تتلق أي شكاوى تتعلق باللجان أو أعمال الامتحانات.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة أن جميع المدارس التزمت بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيدًا بجهود الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين والعاملين المشاركين في تنظيم الامتحانات.

ووجه الدكتور قناوي خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في أعمال الامتحانات، مثمنًا حالة التعاون والتنسيق التي ساهمت في خروج الامتحانات بالشكل اللائق والمشرف، بما يعكس حالة الاستقرار والانضباط التي تشهدها المنظومة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمخافظة، استمرار المتابعة خلال الفترة المقبلة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعلان النتائج في المواعيد المحددة، مع الالتزام بالدقة والشفافية في أعمال التقدير تحقيقًا لمصلحة الطلاب.

«تموين الوادي الجديد» ترفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى

ترّأست الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، وياسر حمدان وكيل المديرية، اجتماعًا موسعًا ضم مديري إدارات التموين بالمراكز والإدارات الخارجية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية.

وأكدت دكتورة سلوى مصطفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع الجاهزية بكافة الإدارات التموينية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة خلال أيام العيد، ومتابعة إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

كما ناقشت بالاجتماع مراجعة أرصدة السلع التموينية والاستراتيجية، وانتظام صرف المقررات التموينية، وتوافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بجميع المراكز والقرى.

وأكدت الدكتورة سلوى على التنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها خلال إجازة العيد.

وأوضح ياسر حمدان وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الإدارات ورفع درجة الجاهزية القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية لأهالي الوادي الجديد.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التموينية والمخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية للمواطنين خلال فترة العيد.

وتكثف المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية ومستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية، لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، مع استمرار متابعة أرصدة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع المراكز والقرى.

كما جرى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب التنسيق المستمر بين الإدارات التموينية المختلفة لضمان استقرار الأسواق وتقديم أفضل الخدمات التموينية لأهالي المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

«الوادي الجديد» يرفع درجة الاستعداد وتجهز 14 مجزرًا لاستقبال الأضاحي مجانًا



تواصل محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وضمان تقديم الخدمات بصورة منتظمة، خاصة فيما يتعلق بأعمال الذبح والكشف البيطري ومراقبة الأسواق ومحال الجزارة وشوادر بيع اللحوم والمواشي.



وأكدت المحافظ أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح العشوائي خارج المجازر المعتمدة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الكومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن مديرية الطب البيطري أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى جاهزية 14 مجزرًا ونقطة ذبح بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي مجانًا طوال أيام العيد، تحت الإشراف الكامل للأطباء البيطريين والأطقم المعاونة.

وأضاف الكومي أن المجازر تم دعمها بفرق العمل والمستلزمات اللازمة لضمان انتظام العمل، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة، إلى جانب إجراء الفحص البيطري الشامل على الماشية واللحوم قبل وبعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت مديرية الطب البيطري المواطنين بضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر ونقاط الذبح المعتمدة، وعدم الذبح في الشوارع أو أمام المنازل، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مع الاستفادة من خدمات الكشف المجاني على الأضاحي خلال أيام العيد.

وأكدت المديرية انتشار فرق المراقبة والتفتيش الميداني بمختلف المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تنظيم عملية الذبح وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على الأسواق وحال بيع اللحوم بجميع المراكز خلال أيام عيد الاضحي المبارك، مع التشديد على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية، ورفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة العيد، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.