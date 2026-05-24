ثروت سويلم: فكرة الخبير الأجنبي للحكام فشلت .. و«زد» أحق بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أن فكرة تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي لم تحقق النجاح المطلوب في مصر، مؤكدًا وجود تراجع ملحوظ في مستوى التحكيم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف “سويلم”، في تصريحات لبرنامج “مودرن سبورتس” على قناة Modern Sports، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أنه لا يتوقع تجديد التعاقد مع أوسكار، مشيرًا إلى استبعاد مجموعة من أفضل الحكام من القائمة الدولية، كما شدد على أن رابطة الأندية لم ولن تطلب إدارة لجنة الحكام، ولم تناقش إمكانية تحمل جزء من رواتب الحكام.

وأكد أن اللائحة تمنح نادي زد أحقية المشاركة في بطولة الكونفدرالية بدلًا من سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن هدف الرابطة في الفترة المقبلة هو الوصول بعدد أندية الدوري إلى 18 ناديًا فقط، مع رفضه لفكرة دمج نادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن هوية النادي ستختفي حال تنفيذ هذا المقترح.