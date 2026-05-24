بالأسماء.. إصابة 10 عاملات إثر انقلاب تروسيكل في جمصة

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب تروسيكل بجمصة، وهم: دينا رضا عوض زيدان 27 عاما مقيمة قلابشو

وإصابتها كسر بالذراع الأيمن بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم أمل محمد عبدالعزيز 23 عاما سحجات وكدمات بالوجه، هانم صدقي العناني 36 عاما كسر بالضلوع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأميرة إسماعيل علي المرسي 19 عاما بخلع بالكتف الأيسر، بشرى شباتة السعيد عبده 24 عاما بكسر باليد اليسرى سحجات بالوجه، مها سماحي عبد الحميد على 39 عاما بكسر بالضلوع.

كما أصيبت منى السيد رسلان حامد 35 عاما بكسر بالعمود الفقري؛ دعاء سامى علي أحمد 30 عاما سحجات وكدمات بالوجه؛ دنيا سمير عبد الحكيم محمد 26 عاما بخلع بالكتف الأيمن، وشروق عادل عبد الحفيظ محمد 21 عاما كدمات بالوجه، وجميعهن مقيمو قلابشو بالدقهلية.

وأصيبت عاملات بإصابات متفرقة إثر انقلاب تروسيكل فوق الكوبري التاني بجمصه بمحافظة الدقهلية، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة فوق الكوبري الثاني بجمصة، ووقوع مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 عاملات كانوا يستقلون التروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.