الكونغو مهدد بعدم المشاركة .. خطر يهدد كأس العالم 2026

تواجه مشاركة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس العالم 2026 تهديدا مفاجئا، بعدما وضعت السلطات الأمريكية شروطًا صحية صارمة تتعلق بدخول بعثة المنتخب إلى أراضيها، في ظل المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا داخل البلاد.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، وسط آمال بمواصلة مشواره العالمي رغم العقبات الصحية التي تهدد مشاركته قبل انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم.

وفقًا لما أوردته شبكة ESPN، فقد أبلغت الحكومة الأمريكية مسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة التزام أفراد المنتخب بفترة عزل صحي تستمر 21 يومًا كاملة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في منافسات المونديال.

وأكدت السلطات أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيؤدي إلى منع البعثة من السفر والمشاركة في البطولة، وهو ما يهدد مشاركة المنتخب الأفريقي.

وأوضح أندرو جولياني، المدير التنفيذي للجنة البيت الأبيض المعنية بتنظيم كأس العالم، أن الجهات الأمريكية المختصة أرسلت بروتوكولات واضحة إلى جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن الالتزام بفترة العزل يمثل شرطًا أساسيًا لدخول الأراضي الأمريكية.