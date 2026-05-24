رئيس الوزراء البريطاني: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء البريطاني ضرورة عدم السماح لإيران أبدًا بتصنيع سلاح نووي، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني، بحسب ما نقلته قناة «إكسترا نيوز»، بالتقدم المحرز في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن التوصل لاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع.

وأضاف أن العالم بحاجة إلى اتفاق ينهي الحرب ويسهم في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، بما يضمن استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.