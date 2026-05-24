6,6 ٪ ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مارس 2026

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد الموافق 24 /5/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2026.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

الصناعات التحويلية والاستخراجية



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 128,14 خلال شهر مارس 2026 (أولـي) مقابل 120,21 خلال شهر فبراير 2026 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 6,6 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المنتجات الغذائية 181,21 خـــلال شــهـر مارس 2026 مــقــــارنـــة بشـهــر فبراير 2026 حيــث بلــغ 149,08 بنسبــه ارتفاع قدرها 21,55 ٪ وذلك لزيادة الإنتاج في المواسم والاعياد.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد و المنتجات الكيماوية 119,38 خلال شهر مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026 حيث بلغ 101,89 بنسبة ارتفاع قدرها 17,17 % وذلك لتلبية احتياجات السوق .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً



• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 130,34 خــــلال شهــر مارس 2026 مقــارنة بشــهــر فبراير 2026 حيــث بلــــغ 147,87 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 11,86 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 77,95 خـــلال شهــــر مارس 2026 مقــارنـة بشــهر فبراير 2026 حــيــث بــلـــغ 81,81 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 4,72 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.