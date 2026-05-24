الاتحاد السعودي يخطط للاستعانة بـ أحمد حجازي في منصب إداري

تسعى إدارة نادي الاتحاد لإجراء تغييرات واسعة داخل منظومة الفريق الأول، استعدادًا للموسم الجديد، من خلال خطة تهدف إلى تدعيم الجهازين الفني والإداري بعدد من الأسماء المرتبطة بتاريخ النادي وخبراته السابقة.

وبحسب ما كشفته صحيفة “الرياضية”، فإن إدارة الاتحاد تدرس الاستعانة بالمصري أحمد حجازي، قائد الفريق السابق والمحترف حاليًا في صفوف نيوم، ضمن الترتيبات الجديدة الخاصة بالجهاز الفني عقب نهاية كأس العالم 2026.

كما دخل محمد أمين، اللاعب السابق للاتحاد والمساعد الحالي في الجهاز الفني للمنتخب السعودي، دائرة المرشحين للانضمام إلى المشروع الجديد الذي تعمل الإدارة على تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يتواجد حمد المنتشري ضمن الأسماء المرشحة لأدوار إدارية داخل النادي، حيث تخطط الإدارة لتأهيله بشكل أكبر عبر إرساله إلى دورة متخصصة يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه التحركات في إطار رغبة إدارة الاتحاد في بناء جهاز إداري وفني أكثر استقرارًا، يعتمد على شخصيات تمتلك خبرات كبيرة ومعرفة قوية بأجواء النادي، بما يساعد الفريق على الظهور بصورة أقوى في الموسم القادم والمنافسة على مختلف البطولات.