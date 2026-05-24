زفاف نجل ترامب في الباهاما بحضور 40 شخصًا فقط.. وغياب الرئيس الأمريكي

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجل ترامب وزوجته
فرناس حفظي

أقام دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حفل زفافه على بيتينا أندرسون في مراسم خاصة ومحدودة أُقيمت داخل جزيرة خاصة في جزر الباهاما، بحضور نحو 40 ضيفًا فقط، وسط غياب لافت للرئيس الأمريكي عن المناسبة.

وشهد الحفل حضور أبناء ترامب جونيور الخمسة، إلى جانب أشقائه إيفانكا ترامب وإريك ترامب وتيفاني ترامب مع أزواجهم، بالإضافة إلى أفراد من عائلة العروس وعدد من صديقاتها المقربات.

وقال إريك ترامب، في تصريحات لموقع “Page Six”: “دون وبيتينا رائعان معا، وأنا فخور لأنني كنت شاهدًا على جزء كبير من رحلتهما كزوجين، إنهما يبدوان أكثر إشراقا عندما يكونان معا، وكان من الرائع رؤية قصتهما تتطور، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من أجلهما في هذا اليوم المميز”.

وبحسب التقارير، كان الثنائي يخططان في البداية لإقامة حفل الزفاف داخل البيت الأبيض، لكنهما قررا خفض مستوى الاحتفال بسبب الحرب مع إيران.

 ومع ذلك، يخططان لإقامة احتفال أكبر لاحقًا هذا العام بحضور دائرة أوسع من الأصدقاء وأفراد العائلة، وربما داخل البيت الأبيض.

وفي منشور نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح سبب غيابه عن الحفل قائلًا: “رغم أنني كنت أرغب بشدة في التواجد مع ابني دون جونيور، ومع أحدث المنضمين لعائلة ترامب، زوجته المستقبلية بيتينا، فإن ظروف العمل الحكومي وحبي للولايات المتحدة لا يسمحان لي بذلك. أشعر أن من المهم أن أبقى في واشنطن، داخل البيت الأبيض، خلال هذه الفترة الحساسة”.

وكان دونالد ترامب جونيور، البالغ من العمر 48 عاما، قد أعلن خطوبته على بيتينا أندرسون، البالغة من العمر 39 عامًا، في ديسمبر الماضي. 

وبيتينا هي ابنة سيدة الأعمال والناشطة الخيرية إنغر أندرسون، ورجل الأعمال الراحل هاري ليفي أندرسون جونيور.

ووفقًا للتقارير، تقدم ترامب جونيور لخطبتها يوم 13 ديسمبر، خلال احتفالهما بعيد ميلادها، وبعد إعلان الخطوبة تم تداول مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس الأمريكي وهو يعلن الخبر داخل البيت الأبيض.

وفي أبريل الماضي، أقامت بيتينا حفل توديع العزوبية في منتجع “مار إيه لاغو”، بحضور إيفانكا ترامب وعدد من المقربين.

وبدأت علاقة ترامب جونيور وبيتينا أندرسون في ديسمبر 2024، بالتزامن مع انتهاء خطوبته من المذيعة السابقة في شبكة “فوكس نيوز” كيمبرلي جيلفويل، البالغة من العمر 55 عامًا.

وفي اليوم نفسه الذي كشفت فيه تقارير إعلامية عن انفصال ترامب جونيور عن جيلفويل، أعلن دونالد ترامب تعيينها سفيرة للولايات المتحدة لدى اليونان.

وقال ترامب جونيور آنذاك: “أنا وكيمبرلي لن نتوقف أبدًا عن الاهتمام ببعضنا البعض، وستظل بيننا علاقة خاصة دائمًا”.

وسبق لترامب جونيور أن تزوج من فانيسا ترامب بين عامي 2005 و2018، ولديهما خمسة أبناء.

منة فضالي و إدوارد
