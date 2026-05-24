وزير الخارجية: الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يراعي شواغل جميع الأطراف

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية: “إننا نتطلع إلى اتفاق مستدام ينهي الحرب”.



وأضاف وزير الخارجية أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يراعي شواغل جميع الأطراف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه لا تسويات سلمية مع إيران إلا إذا تخلت عن السلاح النووي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن “إيران زرعت الألغام في مضيق دولي يخص العالم بأكمله، وحققنا أهداف العملية العسكرية في إيران”.

وتابع: “دمرنا القدرات البحرية والصاروخية الإيرانية، وأن إيران تحتجز سفنا تجارية في مضيق هرمز”.

وأوضح: “نتوقع تطورات إيجابية بشأن مضيق هرمز خلال الساعات المقبلة، وأحرزنا تقدما بشأن الخطوط العريضة التي قد تسهم في حل أزمة مضيق هرمز”.



