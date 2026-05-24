محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مخالف بالمقطم

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على أعمال إزالة عقار مخالف بحي المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي لمخالفات البناء.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار حملات الإزالة الفورية لكافة مخالفات البناء، وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بالأحياء لرصد أي مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على التخطيط العمراني ومنع البناء المخالف



