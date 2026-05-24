النعماني يستقبل رئيس جامعة كفر الشيخ لمناقشة أول ماجستير متخصص في إنتاج الحمام بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى مكتبه بمقر الجامعة القديم، الدكتور يحيى زكريا أحمد رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك خلال زيارته الأكاديمية للجامعة بصفته العلمية كونه أحد أهم العلماء والأساتذة فى مجال فسيولوجيا الدواجن.

وشارك فى عضوية لجنة المناقشة والحكم على أول رسالة ماجستير متخصصة فى إنتاج الحمام تشهدها كلية الزراعة، والمقدمة من الباحث محمود شرف أحمد المعيد بقسم إنتاج الدواجن.

والتي ناقشت "استخدام بعض المعالجات الحديثة لتحسين إنتاجية الحمام تحت الظروف المناخية بصعيد مصر"٠

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته باستضافه الجامعة لقامة علمية كبيرة يمثل أهم العلماء والخبراء المتخصصين فى مجال فسيولوجيا الدواجن، مقدماً له خالص الشكر والتقدير لحضوره المثمروالفعال.

ومشاركته العلمية المتميزة للمناقشة والحكم على أول رسالة ماجستير متخصصة فى إنتاج الحمام تشهدها كلية الزراعة، مؤكداً أن تلك المشاركة تساهم في إثراء البحث العلمي وترفع من جودة الرسالة المقدمة وتعطيها قيمة ملموسة.

وذلك من خلال الدور الهام الذي يقوم به أعضاء لجنة المناقشة والحكم من حيث تقييم الرسالة، والتحقق من استيفائها للمعايير الأكاديمية، والتأكد من دقة المعلومات وسلامة النتائج، وذلك لضمان منح الدرجة العلمية للباحث بكل نزاهة وشفافية.

ومن جانبه وجه الدكتور يحيى زكريا، شكره وتقديره للدكتور حسان النعماني، على حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة، معبراََ عن اعتزازه بزيارة جامعة سوهاج، ومشاركته فى مناقشة رسالة الماجستير الأولى من نوعها بكلية الزراعة.

واشاد بالمستوى البحثى والتطبيقي المتميز للدراسة، وأهمية الموضوع الذى ناقشته الرسالة، ومدي أهميته العلمية لخدمة صغار المربين وتحسين إنتاجية الحمام بصعيد مصر، الأمر الذي يساهم فى توفير مصادر بروتين حيواني منخفض التكلفة عالي الإنتاجية.

وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي والحفاظ على الأمن الغذائي ضمن خطط التنمية المستدامة.

وقال الدكتور زينهم شيخون عميد الكلية، أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة منحت الباحث درجة الماجستير البحثى فى إنتاج الدواجن عن جدارة واستحقاقية، مشيراً إلى أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلا من الدكتور أحمد عبد الكريم أبو غابة أستاذ ورئيس قسم إنتاج الدواجن بالجامعة مشرف رئيسي، والدكتور زينهم شيخون أستاذ فسيولوجيا الدواجن مشرف أكاديمي.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من الدكتور أحمد محمد القياتي أستاذ فسيولوجيا الدواجن بجامعة القاهرة، والدكتور يحيى زكريا أستاذ فسيولوجيا الدواجن ورئيس جامعة كفر الشيخ.

