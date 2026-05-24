أحمد حسن: بيراميدز يسعى لفسخ عقد البرازيلي إيفرتون وديًا

كشف الإعلامي احمد حسن عن رغبة نادي بيراميدز في فسخ عقد لاعبه البرازيلي ايفرتون دا سيلفا بشكل ودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ مصدر.. بيراميدز يرغب في فسخ التعاقد مع إيفرتون بشكل ودي وحال عدم التوصل لاتفاق فاللاعب سيستمر معنا الموسم المقبل”.



وقد عقد وكيل أعمال البرازيلي إيفرتون لاعب فريق بيراميدز جلسة مع مسئولي النادي خلال الساعات الماضية، من أجل مناقشة إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، في ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة مناقشات حول التفاصيل المالية الخاصة بفسخ العقد، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى اتفاق نهائي يحفظ حقوق النادي واللاعب، تمهيدا لرحيل إيفرتون خلال فترة الانتقالات المقبلة.

يأتي تحرك إدارة بيراميدز في إطار خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق، وفتح المجال أمام التعاقد مع عناصر جديدة تدعم الفريق بالموسم المقبل، خاصة بعد تقييم شامل لأداء اللاعبين الأجانب.