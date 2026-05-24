عبد العاطي والزنداني يترأسان الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٤ مايو، الدكتور شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث ترأس الوزيران أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري اليمني.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية استهل المباحثات بالتاكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تمثل نموذجا للروابط الأخوية، منوها الى أن عقد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت الدقيق يعكس حرص البلدين على تنسيق الرؤى حيال الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي جدد التأكيد على موقف القاهرة الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، واستمرار المساندة المصرية لمؤسسات الدولة الوطنية والحكومة الشرعية لتمكينها من الاضطلاع بدورها وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لاستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية بتوقيع اتفاق تبادل المحتجزين الأخير برعاية أممية وبدعم من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مبديا الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لإنجاح مساعي التسوية.

وتطرقت المباحثات إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما التطورات الخاصة بمسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب وزير الخارجية في هذا الصدد عن التطلع لأن تفضي هذه الجهود الدبلوماسية إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف، بما يضمن إنهاء الحرب ويمهد الطريق لإرساء دعائم الأمن والسلام المستدامين في المنطقة، ويجنب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر.

كما شهدت المباحثات تناول مسألة أمن البحر الأحمر وخليج عدن، حيث شدد وزير الخارجية على الرفض المصري القاطع لأي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا رفض انخراط أية أطراف غير مطلة عليه في ترتيبات تخصه. وأكد أن تحقيق أمن وحوكمة هذا الممر الملاحي الاستراتيجي يمثل مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة له.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تبني مقاربة شاملة لأمن البحر الأحمر لا تختزل في المنظور الأمني والعسكري، بل تستوعب الأبعاد الاقتصادية والتنموية للدول المشاطئة. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير عبد العاطي أهمية سرعة تفعيل آليات مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مستعرضا الجهود المصرية لتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية لدول المنطقة، والتي تكللت مؤخرا بإطلاق وتفعيل مبادرة "StREAM" لضمان حوكمة وأمن البحر الأحمر.