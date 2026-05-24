اغتنم الفرصة.. دعاء يوم التروية 2026 مكتوب

רשא עוני

يحل علينا غداً الإثنين يوم التروية 2026 ، ويبحث المسلمون عن دعاء يوم التروية وأفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم، ويليه يوم عرفة الثلاثاء الذي يٌستجاب فيه الدعاء، حيث يحرص الجميع على الدعاء والتسبيح والتهيليل في العشر الأولى من ذو الحجة وخاصة يوم التروية ويوم عرفة.

ويحظى يوم التروية بمكانة خاصة في وجدان المسلمين، إذ يمثل بداية الدخول في أعظم أيام الحج، ويحرص فيه الحجاج وغير الحجاج على الإكثار من الدعاء والاستغفار والتلبية وذكر الله، طلبًا للرحمة والمغفرة، واستقبالًا ليوم عرفة بقلب خاشع ونفس مطمئنة.

أهمية الإكثار من ادعية يوم التروية

تكتسب الأدعية في هذا اليوم مكانة خاصة؛ كونه يقع ضمن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي أقسم الله بها في القرآن الكريم، وأكد النبي ﷺ أن العمل الصالح فيها هو الأحب إلى الله. لذا، فإن ترديد ادعية يوم التروية بنية خالصة ويقين بالإجابة يعد من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا التوقيت المبارك.

غداً يوم التروية

يوم التروية والذى يوافق غدا الإثنين أول أيام مناسك الحج.. ويوم التروية يوافق الثامن من شهر ذى الحجة وينطلق فيه الحجاج إلى منًى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة.

 

أدعية يوم التروية 2026

اللهم في يوم التروية اروِ قلوبنا بالإيمان، واغفر لنا الذنوب، واستر عيوبنا، واجعلنا من المقبولين في هذه الأيام المباركة، وبلغنا يوم عرفة بقلوب خاشعة وأعمال صالحة.

اللهم ارزقنا حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، واكتب لنا الخير حيث كان، واصرف عنا كل شر، واجعل أيامنا كلها طاعة وقربًا منك.

اللهم اجعل يوم التروية بداية فرج وسكينة ورحمة، واغمرنا فيه بنفحاتك، وارزقنا دعاءً مستجابًا ورزقًا واسعًا وقلبًا مطمئنًا بذكرك.

أعمال يوم التروية لغير الحاج

 دعاء يوم التروية المأثور عن النبي ﷺ

خير ما يبدأ به المسلم يومه هو الثناء على الله، والتهليل، والتكبير، بالإضافة إلى الدعاء القرآني المأثور:

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار."

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي."

"اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي."

أدعية جامعة ليوم التروية

* ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.

*أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

*اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني.

*أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

*اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي.

*اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به الريح.

*اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي.

*اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه.

*اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا.

*اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.

دعاء يوم التروية لغير الحاج

  • اللهم في يوم التروية اللهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرة.
  • اللهم نسألك في يوم التروية أن تروي أعيننا بفرح الحياة وغيث السعادة.
  • اللهم اجعل لنا من خيرك أوفر حظ، وارزقنا الرضا والقناعة.
  • اللهم لا تخرجني من يوم التروية إلا وقد أصلحت حالي، وقويت إيماني، وأسعدت حياتي.
  • اللهم في يوم التروية حقق ما في بالي، يا رب إنك على كل شيء قدير.
  • اللّهمّ في يوم التروية أروي قلوبنا بحبّك وحبّ نبيّك المصطفى محمّد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أرونا من يد النبي الشريفة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.
  • اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ في يوم التروية منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.
  • وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.
  • اللهم في ثامن يوم من أيام ذي الحجة الفضيل لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا.
  • ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبنائنا، وبناتنا، وأزواجنا.
  • اللهم بفضل يوم التروية ويوم عرفة اغفر لموتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا يا رب العالمين.
  • اللهم مع هذه النّفحات الطّيبة من ساعات التروية التي أكرمتنا ببلوغها، أسألك أن تُصلح لي شأني كُلّه.
  • اللهم اقسم لي الخير حيثُ كان، واصرف عنّي الشّر والشّرور والعِصيان.
  • اللهم في يوم التّروية وفي هذه الأيّام المباركات، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
  • يا ربّ لك الحمد كلّه، أنت القابض وأنت الباسط، وأنت الهادي والمعطي، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك، وفضلك ورزقك، اللهم أدم علينا نعيمك.
  • اللهم ارونا من أنهار الجنة وارزقنا شربة من يد حبيبنا سيد الخلق.
  • اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  • اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك.
  • اللهم ارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا.
  • اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.
  • اللهم نور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
  • اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا.
سبب تسمية يوم التروية 


يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.

وقيل: سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 211): [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] 

