الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير خارجية جزر القمر للإمام الأكبر: الأزهر صنع لنا جيلاً من القيادات

محمد شحتة

أعرب وزير خارجية جزر القمر،  ملاي محمد، عن سعادته البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتقدير بلاده الكبير لدوره والأزهر الشريف في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ودعم المسلمين حول العالم، وخاصة في القارة الأفريقية.

وناشد وزير خارجية جزر القمر، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، زيادة عدد المنح الأزهرية المخصصة لأبناء جزر القمر، مؤكدًا أن الالتحاق بالأزهر يمثل حلمًا وشرفًا كبيرًا لأبناء بلاده.

وقال وزير خارجية جزر القمر: «أنا خريج الأزهر الشريف، وقد التحقت بالأزهر منذ المرحلة الإعدادية حتى تخرجي في كلية اللغات والترجمة، وجئت اليوم إلى فضيلتكم على رأس وفد رسمي كامل من خريجي الأزهر الشريف بجمهورية جزر القمر؛ تقديرًا لفضل الأزهر علينا، واعتزازًا بما تعلمناه على أيدي علمائه الأجلاء، وخريجو الأزهر يحظون بمكانة كبيرة في مجتمعنا، ويتقلدون العديد من المناصب القيادية والدبلوماسية في جزر القمر».

لقاء شيخ الأزهر بوزير خارجية جزر القمر

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد استقبل اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، ملاي محمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر؛ لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي لأبناء جزر القمر.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ، خلال اللقاء، اعتزاز الأزهر بعلاقاته التاريخية مع جمهورية جزر القمر، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين من جزر القمر أسهموا بدور مهم في توطيد هذه العلاقات وتعزيزها، موضحًا أن الأزهر يخصص ٤٠ منحة دراسية سنويًّا لأبناء جزر القمر للدراسة بمختلف التخصصات.

كما يدرس بالأزهر الشريف حاليًّا ٧٣٥ طالبًا وطالبة من جزر القمر، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية بما يلبي احتياجات هذا البلد المسلم، ويتناسب مع ظروفه واحتياجاته التعليمية والدعوية.

وضم الوفد الرسمي المرافق لوزير خارجية جزر القمر عددًا من خريجي الأزهر الشريف، هم: السفير عطاء أفندي، سفير جمهورية جزر القمر بالقاهرة، خريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والوزير عبد العزيز مدهوما، الوزير المفوض بالسفارة، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ونظار دحلان، السكرتير الأول بالسفارة، خريج كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وعمر جمل الليل، الملحق الدبلوماسي بالسفارة، خريج كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

