بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ خطط تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وسط منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، لضمان سلامة وراحة ملايين الحجاج خلال موسم الحج.

ومن قطار المشاعر الترددي، إلى المسارات المخصصة لذوي الإعاقة، والمبادرات الإرشادية والخدمية، تسعى المملكة إلى تقديم تجربة حج أكثر سهولة وانسيابية، عبر جهود ميدانية ضخمة يشارك فيها عشرات الآلاف من العاملين والمتطوعين، في إطار رؤية تستهدف تطوير خدمات الحج والارتقاء بها عامًا بعد عام.

لبيك اللهم لبيك.. ضيوف الرحمن يتدفقون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.. تفاصيل

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى مكة المكرمة، إن الأفواج انطلقت منذ الصباح إلى المشاعر المقدسة، للانتقال من مكة ومحيطها إلى المشاعر المقدسة، التي تبعد ربما نحو 20 كيلومترًا تقريبًا، مستقلين إما الحافلات أو قطار المشاعر داخل المشاعر المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، نتحدث عن 3 محطات في منى، وثلاث في عرفة، وثلاث أيضًا في مزدلفة، وهي قطارات ترددية من المنتظر أن تنقل، خلال الأيام الستة من الحج، ما يقارب أو يزيد على مليوني حاج عبر ألفي رحلة.

وتابع "قد تحدثت كثيرًا عن أهمية هذا القطار الترددي، لكن أيضًا جُهِّزت المشاعر بأرضيات مطاطية ومسارات لذوي الإعاقة، وزُرعت مئات الآلاف من الأشجار، كما جرى توفير مراوح مزودة بوسائل ترطيب".

وواصل: "فضلًا أيضًا عن الزيارة التي نقوم بها في هذا المكان للحديث عن التوسعة الأخيرة للحرم المكي، التي أضيفت إليها مساحات واسعة، وزُوِّدت بسلالم كهربائية، وكذلك بلوحات إرشادية".

واستكمل: "هناك مبادرات كثيرة، ومئات المبادرات التي أُطلقت في المملكة العربية السعودية، منها مبادرة «اسألني»، فإذا كنت تريد البحث عن فتوى أو الاسترشاد، فهناك أشخاص يرتدون ملابس إرشادية، يقومون بإرشادك وإفادتك بأي شيء تريده".

"القاهرة الإخبارية": انتهاء تفويج الحجاج من الحرم المكي إلى المشاعر المقدسة



أفاد محمد عبيد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جدة، بأن وزارة الحج والعمرة في السعودية أنهت استعداداتها المكثفة لتنظيم عملية تفويج الحجاج من المسجد الحرام إلى المشاعر المقدسة، ضمن خطة تشغيلية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة خلال موسم الحج.

وأوضح عبيد أن الخطة اعتمدت على تدريب أكثر من 30 ألف عنصر، بينهم نحو 5 آلاف قائد ميداني، لمرافقة أفواج الحجاج وتوجيههم عبر المسارات المخصصة، إلى جانب تشغيل “قطار المشاعر” الذي يضم 9 محطات في منى وعرفات ومزدلفة، بطاقة نقل تتجاوز 5000 حاج في الساعة.

وأضاف أن المملكة وفرت مناطق استراحة مجهزة، تشمل مسارات آمنة لكبار السن وذوي الإعاقة، مع تجهيزات خاصة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن راحة الحجاج وسهولة تنقلهم بين المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.