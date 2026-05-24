تصل إلى مليون و250 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم برفقة المطرب ناصر يوم 29 مايو الجاري داخل El Arena، وسط حالة من الترقب والحماس بين جمهورهما.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، إلى جانب عدد من المفاجآت الفنية المنتظرة.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، والتي جاءت متنوعة لتناسب مختلف الفئات، حيث تبدأ من 1050 جنيهًا، بينما تصل الفئة الأعلى إلى مليون و250 ألف جنيه.

وجاءت أسعار التذاكر كالأتى :

Supreme Royal Lounge: 1,250,000 جنيه

Elite Lounge: 750,000 جنيه

Prestige Lounge: 250,000 جنيه

VIP Lounge: 75,000 جنيه

VIP Standing: 2,500 جنيه

Golden Circle: 2,100 جنيه

General Admission: 1,050

أعمال تامر حسني

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له، مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

ألبوم تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.