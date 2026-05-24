جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي وآخر للدعم النفسي والاجتماعي

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم على إنشاء مركز جامعة إسكندرية للذكاء الاصطناعي، في إطار دعم منظومة الـ“تكنولوجي بارك” على أن تتولى اللجنة وضع وتنفيذ آليات عمل تسهم في إنتاج مخرجات بحثية وتطبيقية تدعم إنشاء شركات ناشئة (Startups) من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عبد الحكيم - خلال رئاسته للمجلس اليوم - أن المركز يعزز مناخ الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة، كما تختص اللجنة بتعزيز الشراكات مع القطاعين الصناعي والخاص، ودعم التعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم احتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب الإسهام في تطوير العملية التعليمية وتحديث البرامج الأكاديمية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وبما يعزز دور الجامعة كمحرك أساسي للابتكار والتنمية.

كما وافق المجلس على إنشاء “مركز إنصات للدعم النفسي والاجتماعي” بجامعة الإسكندرية، لخدمة منتسبي الجامعة وأسرهم، ليكون منصة رائدة في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية داخل المجتمع الجامعي، وتوفير قناة آمنة ومستدامة للدعم النفسي، والكشف المبكر عن الضغوط والاضطرابات النفسية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الصحة النفسية داخل الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة داخل اللجان بما يضمن انتظام وحسن سير العملية الامتحانية، ويُسهم في تمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في مناخ آمن ومنضبط، مع التأكيد على منع دخول الطلاب إلى اللجان بعد بدء توزيع أوراق الأسئلة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من مجلس الجامعة.