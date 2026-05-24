محمد العرابي: ترامب أدرك أن إسرائيل أصبحت مُضرِّة لأمريكا

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وآخر تطورات الهدنة بين الأطراف كافة.

وأضاف السفير محمد العرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل أصبحت مضرة لأمريكا خلال الفترة الأخيرة، متابعا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدرك هذا الأمر بقوة.

ولفت إلى أن هذا الأمر جعل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، يبحث عن أطراف أخرى يعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد انتهاء الحرب، في ظل التطورات الأخيرة.