ليس الأول.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد معاناة نفسية بسبب الحرب

يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة تصاعدا في الأزمات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود والضباط، في ظل تداعيات هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة والعمليات العسكرية المستمرة منذ هجوم 7 أكتوبر، وسط تحذيرات من اتساع ظاهرة الانتحار والاضطرابات النفسية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانتحار جندي بعد معاناة طويلة مع اضطراب ما بعد الصدمة، في ظل تداعيات نفسية متفاقمة يعيشها الجنود الإسرائيليون منذ هجوم 7 أكتوبر والحرب على غزة ولبنان.

وذكرت صحيفة "The Times of Israel" أن الجندي الإسرائيلي أليكس ميلر والبالغ من العمر 23 عاما، انتحر.

وميلر هو إسرائيلي أمريكي الأصل، خدم في وحدة قتالية بالجيش الإسرائيلي، وكان قد أصيب بجروح متوسطة في عملية دهس بالضفة الغربية عام 2022 أثناء خدمته العسكرية، قبل أن يخضع لفترة تأهيل طويلة قبل أن ينضم للجيش مجددا في حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبحسب بلدية كتسرين في الجولان السوري المحتل، فإن ميلر تأثر بشدة أيضا بمقتل صديقه المقرب الرقيب أول احتياط نوعام شيمش، الذي قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة عام 2025 على يد المقاومة الفلسطينية.

وقالت البلدية في بيان إن ميلر كان الابن الوحيد لوالده داني ميلر، وإن انخراطه في وحدة قتالية تطلب موافقة خاصة من والده، مضيفة: "نشارك العائلة حزنها العميق على هذه الخسارة الفادحة".



