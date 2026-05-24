البيت الأبيض: من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق اليوم لإنهاء الحرب مع إيران

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن البيت الأبيض، القول، إن الاتفاق مع إيران قد يستغرق أياما، وأنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران اليوم الأحد.

وأشار البيت الأبيض إلى أن إقرار الصفقة من قبل القيادة الإيرانية- بمن فيهم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي- قد يستغرق عدة أيام.

فيما صرح مسؤول أمريكي، بأن هناك بعض الصياغات المهمة بالنسبة لواشنطن، وبعض العبارات المهمة بالنسبة لإيران في هذا الاتفاق، والنظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، والأمر سيستغرق أياما لاستكمال الموافقات اللازمة.

وقال المسؤول الأمريكي: المرشد الإيراني كما فهمنا وافق على الإطار العام الواسع للاتفاق ويبقى السؤال المفتوح، هو ما إذا كانت مذكرة التفاهم ستتحول إلى اتفاق نهائي.

فيما نقلت “سي بي إس” عن مصدر إسرائيلي، القول: “أبلغنا واشنطن ضرورة حرية عملنا بالجبهات، بما فيها لبنان؛ حتى لو تم اتفاق مع إيران”.

كما نقلت “فوكس نيوز”، عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية: “لن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، لكننا نحرز تقدما نحو ذلك، وسنقدم تنازلات بشأن تخفيف العقوبات إن تنازلت طهران بمسألة التخصيب”.