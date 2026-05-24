الحج والعمرة السعودية تعلن جاهزيتها ليوم التروية واكتمال الاستعدادات لتصعيد الحجاج لمشعر منى

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية، واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، ضمن منظومة متكاملة تُعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة، بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/ أن أعمال وزارة الحج والعمرة، تشمل متابعة حركة الحجاج من مقار سكنهم ومراكز الضيافة إلى مشعر منى، والتحقق من انسيابية الدخول إلى المخيمات، وتقديم الإرشاد والتوعية، إلى جانب مساندة الحجاج في الوصول إلى المواقع المخصصة لهم وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم حج 1447هـ.

وعملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الجاهزية التشغيلية لخدمات السكن والإعاشة والنقل داخل مشعر منى، إلى جانب رفع مستوى المتابعة الميدانية لرصد الملاحظات ومعالجتها بشكل مباشر؛ بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة خلال أولى مراحل وجود الحجاج في المشاعر المقدسة.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية نفذت منذ الأول من ذي القعدة حتى اليوم أكثر من 83 ألف جولة رقابية وميدانية على مرافق الخدمة المختلفة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، شملت مساكن الحجاج، ومراكز الضيافة، والمخيمات، وجميع مواقع الخدمة؛ لضمان جاهزية الخدمات، والتحقق من الامتثال للاشتراطات التشغيلية، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري بما يعزز جودة تجربة ضيوف الرحمن.

ويُعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر منى، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهود التشغيلية من جميع القطاعات؛ لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية جاهزية مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في المشاعر المقدسة بـ"منى وعرفات ومزدلفة"، لاستقبال ضيوف البرنامج البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي أعدتها الوزارة لخدمة الضيوف وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشملت التجهيزات توفير مختلف الخدمات الأساسية والمساندة داخل مقار إقامة الضيوف، إلى جانب تجهيز المواقع باللوحات الإرشادية والترحيبية والشاشات الذكية التفاعلية، بما يسهم في تيسير تنقلات الضيوف وتعزيز تجربتهم الإيمانية خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.

وسخرت الوزارة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات اللازمة ومتابعة احتياجات الضيوف، ضمن جهودها الرامية إلى توفير بيئة مريحة وآمنة تعينهم على أداء النسك بسهولة وطمأنينة.

وفي السياق، أسهمت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في دعم بناء 10 مساجد وجوامع على طرق الحجاج والمعتمرين، يُضاف إليها 5 مساجد وجوامع أخرى مقررة افتتاحها قريبًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك بدعم من المحسنين وتنفيذ "جمعية العناية بمساجد الطرق"، ضمن جهود المنصة لتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن مبادرات المنصة الهادفة إلى تهيئة بيئة إيمانية متكاملة للحجاج والمعتمرين، عبر بناء مساجد وجوامع مجهزة على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة؛ بما يسهم في تيسير أداء الصلوات، وخدمة المسافرين والعابرين على مدار العام، بمتوسط عدد مصلين في الجامع الواحد خلال المواسم الدينية بنحو 9000 مصلٍ ومصلية، فيما يستقبل الجامع الواحد في غير المواسم متوسطًا يصل إلى 2000 مصلٍ ومصلية.

وأوضحت المنصة أن المساجد المنفذة رُوعي في تصميمها وتجهيزها توفير الاحتياجات الأساسية للمصلين، من خلال إنشاء مصليات مهيأة، ومرافق خدمية متكاملة، ودورات مياه، ومناطق للوضوء، إلى جانب أعمال التكييف والإنارة والتشغيل، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء المناسبة لهم أثناء رحلتهم الإيمانية.

ومن جانبها، عززت المنظومة الصحية جاهزية خدمات القلب التخصصية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ، عبر توفير معمل متخصص في خدمات القسطرة القلبية وجراحات القلب في عدد من المنشآت الصحية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقَين من رؤية المملكة 2030، وصولًا إلى خدمات الرعاية التخصصية خلال موسم الحج.

وتُعد القسطرة القلبية من الإجراءات الطبية الحديثة التي تُستخدم لتشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين دون تدخل جراحي تقليدي، حيث تسهم في سرعة التعامل مع الجلطات القلبية وحالات انسداد الشرايين، إلى جانب دعم دقة التشخيص الطبي للحالات الحرجة، بما يعزز فرص التدخل العلاجي السريع وتقليل المضاعفات الصحية بين الحجاج.

وتشمل خدمات القلب التخصصية في المشاعر المقدسة، خدمات القسطرة وجراحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، إلى جانب خدمات القسطرة القلبية في مستشفى النور التخصصي، ومستشفى شرق عرفات، إضافة إلى خدمات القسطرة القلبية في مستشفى منى الطوارئ 2.