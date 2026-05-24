متحدث الزراعة يكشف الاستعدادات لعيد الأضحى

أكد الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قررت فتح نحو 466 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الذبح مجانًا للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى، مع توفير إشراف طبي بيطري كامل لضمان سلامة الأضاحي وخلوها من أي أمراض أو عيوب صحية.

واضاف الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى، مقدم برنامج الحياة اليوم ، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم عمليات الذبح والحد من العشوائية في الشوارع، بما يحافظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري في المدن.

وتابع الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين داخل المجازر الحكومية، تشمل الذبح المجاني والفحص البيطري الدقيق.

وشدد الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو ترغيب المواطنين في استخدام المجازر المخصصة بدلًا من الذبح العشوائي في الشوارع أو الأماكن غير المجهزة، محذرًا من أن الذبح في الطرق العامة أو التسبب في إعاقة الحركة المرورية يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على النظام العام والبيئة، وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لتنفيذ هذه الضوابط خلال أيام العيد، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المدن والقرى.