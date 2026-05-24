أعمال الحج في يوم التروية.. كيف تؤدي المناسك كما علمنا النبي؟

أعمال الحج في يوم التروية يتساءل عنها كثير من الحجاج رغبة منهم في معرفة السُنن والخطوات الصحيحة كما أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعد يوم التروية بمثابة البداية لمناسك الحج الفريضة والتهيئة للوقوف على جبل عرفات ركن الحج الأعظم، لذا يبحث عدد كبير عن أعمال يوم التروية للحجاج، وكيفية تطبيق سُنن الحج بشكل صحيح للفوز بالأجر الثواب الكامل وفي السطور التالية نتعرف على أبرز أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة.

متى يبدأ يوم التروية؟

بدأ يوم التروية بعد أذان المغرب فهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية بهذا الاسم لعدة أسباب، منها أن الحجاج كانوا يتروون فيه من الماء بمكة ويحملونه معهم الماء إلى مشعر منى من أجل الاستعداد للوقوف بعرفة.

كما ذكر الإمام النووي سبب تسمية يوم التروية أنه "سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات وسبق بيانه مرات ويسمى يوم التروية يوم النقلة ايضا لان الناس ينقلون فيه من مكة إلى منى".

ما هي أعمال الحج في يوم التروية ؟

أعمال الحج يوم التروية كشفت عنها وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عن أبرز 4 أعمال يوم التروية للحجاج وهي كالآتي :

تبدأ أعمال الحج يوم التروية بالإحرام حيث يبدأ يوم التروية بإحرام المتمتع من مكانه الذي ينزل فيه، سواء كان في مكة أو خارجهاف فقد وثق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذه اللحظة في وصفه الدقيق لحجة الوداع قائلًا: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ» من أهم أعمال الحج يوم التروية المبيت في مِنى، فبعد الإحرام يوم التروية يتوجه الحجيج إلى مشعر منى قبل زوال الشمس ليمكثوا فيه أداء الصلوات الصلوات: يُستحب أداء الصلوات الخمس في مِنى الاستعداد للوقوف بعرفة: يستعد الحجاج في يوم التروية للوقوف بصعيد عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

دعاء يوم التروية

يستحب أن يجعل الحاج في بداية أعمال الحج يوم التروية الدعاء ليكون خير ما يبدأ به الإحرام ومن أفضل الأدعية:

اللَّهُمَّ في يوم التروية، اروِ قلوبنا بفيض رحمتك وعظيم مغفرتك، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا، وعافنا واعف عنا، واصرف عنا كل سوء.

اللَّهُمَّ إنَّا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ويسّر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا.

ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللَّهُمَّ يسّر للحجيج حجهم، وتقبل منهم طاعاتهم، واكتب لنا حَجَّ بيتك الحرام وزيارته مرات عديدة.

