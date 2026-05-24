صابرين النجيلي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لنعيمة عاكف وشريهان في عمل فني

كشفت المطربة صابرين النجيلي عن بداياتها الصعبة في مجال الغناء، مؤكدة أنها استغرقت نحو 10 سنوات كاملة من المحاولات المستمرة حتى تتمكن من إثبات نفسها داخل الوسط الفني، موضحة أن شاركت في برنامج «آراب أيدول».



وقالت صابرين النجيلي خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، إنها كانت تنتج أغانيها بنفسها في بعض الفترات، لكنها لم تستسلم أو تشعر باليأس يومًا، مؤكدة أن الطريق لم يكن سهلًا كما كانت تتخيل.



وأضافت المطربة صابرين النجيلي أنها تقدمت باستقالتها من دار الأوبرا المصرية لعدة أسباب، أبرزها الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها، موضحة أنها لم تكن تتصور حجم الصعوبة قبل دخولها المجال، وكانت ترى الأمر من زاوية مختلفة تمامًا.



وأشارت صابرين النجيلي إلى أن العمل داخل الأوبرا تحول بالنسبة لها إلى مجرد وظيفة تفتقد لعدة أمور كانت تبحث عنها فنيًا، مؤكدة أنها شعرت بأن خطواتها خارج الأوبرا كانت أكثر نجاحًا ووضوحًا، في الوقت الذي لم يلتفت فيه أحد داخل الأوبرا لما تحققه خارجها.



كما أعربت صابرين النجيلي عن أمنيتها بتقديم السيرة الذاتية للفنانة نعيمة عاكف والفنانة شريهان، مؤكدة أنها تعشق الاستعراض وترى أنهما من أهم المواهب الفنية التي تستحق تقديم أعمال توثق مسيرتهما، لافتة إلى أنها كانت تحلم بأن تصبح مثل شريهان يومًا ما.