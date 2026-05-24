برلماني: آخر تعيينات لحاملي الماجستير والدكتوراه كانت في 2013

أكد الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن هناك طلبات إحاطة مقدمة من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخصوص حاملي الدراسات العليا وأوائل الجامعات، من أجل توفير فرص عمل لهم بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن طلبات الإحاطة تضمنت أيضًا المطالبة باستقبال وزير التعليم العالي داخل مجلس النواب، لبحث سبل حل هذه المشكلة.

وأوضح أنه بعد الطلبات المقدمة، تواصل رئيس مجلس النواب مع مجلس الوزراء، كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمخاطبة الجامعات خلال الشهر الماضي لحصر أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن يتم الحصر بداية من آخر دفعة تم تعيينها.

دفعات مهددة بالتجاهل

وأشار إلى أن الخطابات التي وصلت إلى الجامعات طالبت بحصر الخريجين خلال آخر 10 سنوات، ولم تطلب الحصر بدءًا من آخر فترة شهدت تعيينات، موضحًا أن آخر تعيينات تمت كانت في عام 2013، ما يعني أن هناك عامين لن يتم خلالهما حصر أعداد الحاصلين على الدراسات العليا، وهو ما قد يتسبب في مشكلات مستقبلية وأ، هذا يعني أن هناك دفعات مهددة بالتجاهل.