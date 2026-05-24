رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة الغربية

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد قرارًا رقم 104 لسنة 2026، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الغربية.

وأوضح رئيس الوفد أن اللجنة المُشكلة للإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة الغربية، تضم كلًا من الأعضاء الآتية أسماؤهم: الدكتور أحمد على محمد حماد، أحمد سلامة أحمد يوسف، النائب أحمد محمود أحمد عطا الله، أحمد مصطفى محمد ناصف، رحاب حلمى أبو اليزيد الخضرى، عبد الإله عبد الإله عبد الشافى السعدنى، كامل محيى الدين زيدان غازى، ماهر عبد المجيد عبد الغفار حشيش، محمد أحمد عبد الفتاح المسيرى، محمد السيد محمد بدرة، محمد عبد الجواد عبد الرحمن فايد، محمد محرم محمد كامل محرم، الدكتور محمد محمود عبده رسلان، محمود سعدون عامر سعدون، النائب نبيل توفيق السيد مطاوع.

ولفت رئيس الوفد إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة الغربية تقوم بمعاونة السكرتارية العامة للوفد برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبى، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشح لهيئات المكاتب المُشكلة بالانتخاب أو للمكتب التنفيذى للجنة العامة.