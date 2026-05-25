كريم عبد العزيز يوجّه رسالة تقدير إلى عادل إمام: “أستاذنا وصاحب الفضل”

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن تقديره الكبير للزعيم عادل إمام، مؤكدًا أنه يعتبره “حبيب الكل وأستاذ الأجيال” وصاحب تأثير كبير في مسيرته الفنية.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن عادل إمام يمثل قيمة فنية وإنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تربى على أعماله منذ الصغر، وكان له شرف العمل معه في مراحل مبكرة من حياته الفنية، من بينها مشاركته في فيلم المشبوه وهو في سن صغيرة.

عادل إمام سيظل رمزًا للنجومية في العالم العربي

وأضاف أن عادل إمام سيظل رمزًا للنجومية في العالم العربي، متمنيًا له دوام الصحة والعطاء، ومؤكدًا أنه “منور العالم العربي” بما قدمه من تاريخ فني حافل.