مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صلاة العيد في مختلف المحافظات، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لاستقبال المصلين في الساحات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وفق الحسابات الفلكية الرسمية، حيث تُقام الصلاة صباح الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام العيد، بحسب ما أكدته دار الإفتاء المصرية.

دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الأضحى

وكانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا مساء الأحد 17 مايو 2026، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وبعد ثبوت رؤية الهلال شرعًا، إلى جانب إعلان المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أعلنت الدار أن الإثنين 18 مايو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن الثلاثاء 26 مايو يوافق وقفة عرفات، بينما يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تجهيز آلاف الساحات لصلاة العيد

وفي إطار الاستعدادات للعيد، أكدت وزارة الأوقاف المصرية تخصيص 6847 ساحة إلى جانب المساجد الكبرى المعتمدة لإقامة صلاة العيد في مختلف المحافظات، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير أجواء مناسبة لأداء الشعائر.

كما أوضحت الوزارة أنها انتهت من تجهيز الساحات والمساجد بالكامل، مع توفير أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان خروج الصلاة بصورة منظمة وآمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة، والتي تشمل:

الالتزام بالساحات المحددة رسميًا.

الحفاظ على النظام وعدم تعطيل حركة المصلين.

تجهيز مخارج للطوارئ داخل الساحات.

تنظيم استخدام مكبرات الصوت.

تخصيص واعظات لمصليات السيدات.

الحفاظ على نظافة الساحات والمرافق العامة.

منع استغلال أماكن الصلاة في غير الشعائر الدينية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: 6:21 صباحًا.

الجيزة: 6:21 صباحًا.

بنها: 6:20 صباحًا.

شبين الكوم: 6:21 صباحًا.

طنطا: 6:20 صباحًا.

المنصورة: 6:18 صباحًا.

الزقازيق: 6:19 صباحًا.

دمنهور: 6:22 صباحًا.

كفر الشيخ: 6:20 صباحًا.

محافظات الصعيد

الفيوم: 6:24 صباحًا.

بني سويف: 6:23 صباحًا.

المنيا: 6:27 صباحًا.

أسيوط: 6:27 صباحًا.

سوهاج: 6:26 صباحًا.

قنا: 6:23 صباحًا.

أسوان: 6:26 صباحًا.

أبو سمبل: 6:35 صباحًا.

الإسكندرية والسواحل الشمالية

الإسكندرية: 6:23 صباحًا.

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا.

السلوم: 6:42 صباحًا.

دمياط: 6:15 صباحًا.

مدن القناة وسيناء

بورسعيد: 6:14 صباحًا.

السويس: 6:16 صباحًا.

الإسماعيلية: 6:15 صباحًا.

العريش: 6:08 صباحًا.

الطور: 6:15 صباحًا.

سانت كاترين: 6:13 صباحًا.

طابا: 6:07 صباحًا.

شرم الشيخ: 6:13 صباحًا.

نويبع: 6:10 صباحًا.

البحر الأحمر والوادي الجديد

الغردقة: 6:17 صباحًا.

الخارجة: 6:34 صباحًا.

حلايب: 6:15 صباحًا.

شلاتين: 6:18 صباحًا.

وتواصل مديريات الأوقاف بالمحافظات متابعة الاستعدادات النهائية بشكل مستمر، لضمان إقامة صلاة عيد الأضحى في أجواء يسودها النظام والطمأنينة، بما يعكس روح المناسبة وفرحة العيد بين المواطنين.